Negacionistas de la inteligencia

He de admitir que, tras ver las imágenes de la manifestación negando la pandemia del COVID-19 que tuvo lugar ayer en la Plaza de Colón, he de hacer esfuerzos por contener mi lenguaje. Intento ponerme en los zapatos de un/a profesional sanitari@ y no consigo terminar de hacerme una idea de la ira, la impotencia y la frustración que esos miles de personas les habrán provocado.