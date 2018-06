Se necesitan 14 días de trabajo para cambiar el tren de aterrizaje de un Airbus A380  

Desde luego en internet hay tutoriales para todo: el vídeo How to change the landing gear of an Airbus A380. de Emirates. documenta (a toda velocidad, eso sí) el que fue el primer cambio completo de tren de aterrizaje de un Airbus A380 de la compañía. En el A380 el tren de aterrizaje está compuesto por cinco conjuntos de trenes repartidos en dos bajo el fuselaje principal, dos bajo las alas y el tren de dirección, situado bajo el morro. Los cinco conjuntos suman un total de 22 ruedas. [vía microsiervos]