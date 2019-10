Nazis de caza y pollos sin cabeza en la previa de la huelga general de Catalunya

Hoy, 18 de octubre, se declara una huelga que no es al uso para una situación que no es al uso. Foment del Treball denunciando que es una huelga política (y cuál no lo es) mientras la nueva dirección de la Cambra del Comerç apoya el parón e incluso promueve un paro patronal ante la mirada del empresariado clásico que prepara la manera de desbancar esa dirección independentista. Y Seat, ‘La Seat’, anunciando ayer que hoy no abriría por parón técnico. Afirmaba que con tantos cortes no podía garantizar el servicio.