Nazi Punks Fuck Off: cómo Black Flag, Bad Brains y más expulsaron a los supremacistas blancos de la escena

Todas esas bandas de hardcore de los ochenta que tanto te gustan, e incluso posteriores, desde Black Flag a Minutemen a Fugazi, tienen desafortunadamente una cosa en común: skinheads nazis* que reventaban sus conciertos, golpeaban a sus fans, levantaban la zarpa en vez de aplaudir, y en general provocaban conflictos dejando una estela de odio y mal rollo. «El pogo se convirtió en el mosh, y algunos no parecía que estuviesen allí para disfrutar de la música, si no para golpear a otra gente, muchas veces de forma ruin y cobarde» dice Jello Biafra

Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
#2 Bueno, tan puesto en el tema no estoy, la verdad.
0 K 12
Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
Nazi y punk, no he visto mejor ejemplo de oxímoron .
0 K 12
PauMarí #2 PauMarí *
#1 mal definido, principalmente era hardcore o, si me apuras, "ska punk".
0 K 6

