Navidad 2020: "Es un despropósito": la desoladora visión de un doctor sobre lo que estamos a punto de hacer  

Alberto Infante, profesor de Salud Internacional de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto Carlos III, señala "no existen hospitales de pandemia"..."Las pandemias no son previsibles, ni cuándo ocurren ni con qué características van a llegar", añade el que fuera también Director General de la Agencia de Calidad y Alta Inspección del Sistema Nacional de Salud y consultor de la OMS. En este sentido, indica Infante que "de cara a la tercera ola hay que evitar que ocurra, no fomentar que ocurra" para darle uso a este hospital.