Navarra difunde que Amaral, Malú, Juanes o Shakira son machistas y promueven la violencia de género  

Amaral, El Canto del Loco, Malú, Shakira o Melendi son algunos de los ejemplos que se quieren difundir entre todos los escolares de Navarra, en este caso de entre 12 y 16 años, para señalar sus canciones como temas machistas y sexistas y que "promueven la violencia de género". "Me enamora, que me ames con tu boca, me enamora; que me lleves hasta el cielo. Me enamora, que de mi sea tu alma soñadora", es parte de la letra de Juanes, uno de los artistas en lengua castellana más internacional y que para Uxue Barkos y su gobierno es un peligro.