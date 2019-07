Náusea en las Ramblas

Cualquier atrocidad, cualquier masacre, cualquier muerte, desaparición o violación, si no se investiga, si no se tienen datos, se cierra en falso y muere la verdad. Y sin verdad y con falsedades, todas las familias que perdieron a los suyos -léase los atentados de las Torres Gemelas, los de Atocha o la masacre de las Ramblas de Barcelona-, no pueden rehacer su vida. Para rehacer la vida tras una pérdida hay un duelo y un mirar hacia delante y sin saber la verdad eso es imposible. “Que nadie se equivoque”, decía Aznar, “ha sido ETA”