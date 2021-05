Natalie Portman rechazó el Premio Génesis de Israel en 2018, no en 2021

Varias publicaciones según las cuales Natalie Portman rechazó el Premio Génesis, han sido compartidas cientos de veces en redes sociales desde el pasado 17 de mayo. Sin embargo, la actriz rechazó el galardón en 2018 y no en mayo de 2021, como sugieren algunas de las entradas publicadas. La actriz hizo público su rechazo hacia el premio el 20 de abril de 2018. Allí expresó que no quiso recibirlo porque “no quería que se interpretara como un respaldo a Benjamín Netanyahu” aunque eso no significara que quisiera “boicotear la nación entera”.