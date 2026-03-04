'Narcozulo' en Marbella: la Policía incauta 1.000 kilos de coca tras una pelea entre rivales

Armas cortas y de guerra –un AK-47, un fusil de asalto AR15 y un subfusil tipo UZI-, material policial, inhibidores de frecuencia y sí, 30 fardos con 1.056 kilos de cocaína. Este ha sido parte del material incautado tras una operación policial con violencia que ha acabado con cuatro detenidos en Las Chapas de Marbella, un barrio residencial al este de la ciudad malagueña conocida por su alta tasa de criminalidad. El zulo que contenía estos enseres fue encontrado tras una operación de seguimiento de tres sospechosos durante una hora, cuando ya