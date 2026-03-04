edición general
'Narcozulo' en Marbella: la Policía incauta 1.000 kilos de coca tras una pelea entre rivales

Armas cortas y de guerra –un AK-47, un fusil de asalto AR15 y un subfusil tipo UZI-, material policial, inhibidores de frecuencia y sí, 30 fardos con 1.056 kilos de cocaína. Este ha sido parte del material incautado tras una operación policial con violencia que ha acabado con cuatro detenidos en Las Chapas de Marbella, un barrio residencial al este de la ciudad malagueña conocida por su alta tasa de criminalidad. El zulo que contenía estos enseres fue encontrado tras una operación de seguimiento de tres sospechosos durante una hora, cuando ya

3 comentarios
Graffin #1 Graffin
Venga, que empiece la coña de la coca menguante.
KoLoRo #2 KoLoRo
#1 Que coña? Yo veo perfectamente los 956kilos de coca, ahora que lo custodien bien y que no se escape nada de nada.
CheliO_oS #3 CheliO_oS
Tampoco es tanto, 800 kilos se los toma Miguel Bosé en una tarde.
