Nanoimanes que atacan el cáncer de hueso y ayudan a reconstruirlo

Ângela Andrade (UFOP, Brasil), subraya que el reto histórico ha sido lograr alta magnetización sin sacrificar bioactividad. La idea se apoya en nanopartículas magnéticas de óxido de hierro recubiertas con vidrio bioactivo, formando nanocompuestos tipo “núcleo-caparazón”. El núcleo responde con fuerza a los campos magnéticos; la capa exterior, por su química, interactúa con el entorno para favorecer la regeneración ósea. Publicado en la revista Magnetic Medicine.
| etiquetas: nanoimanes , cáncer óseo , ângela andrade , ufop , brasil