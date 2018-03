NANOCOSMOS: Un viaje a lo pequeño

Cuando hace más de un año nos dijeron que Fecyt (la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología) nos había concedido fondos para hacer un documental de astroquímica, no podíamos creerlo. Y ahora que está casi a punto de salir a la luz… tampoco podemos creerlo. Me saltaré las aventuras y desventuras, muchas de ellas debidas a mi propia ignorancia, y me centraré en los resultados. La idea era hacer una película de carretera (una road movie) pero de ciencia, narrar un viaje en busca del conocimiento a través del movimiento, yendo en busca..