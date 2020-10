Las nalgadas tienen probablemente menores efectos de lo que pensamos [ENG]

El hecho de que los verdaderos efectos de las nalgadas en el desarrollo infantil sean probablemente menores en magnitud de lo que sugiere la literatura reportada no quiere decir en absoluto que los efectos negativos de las nalgadas en el desarrollo infantil sean inexistentes. La investigación existente y los datos de nuestro nuevo estudio sugieren fuertemente que la covariación ambiental no compartida explica una proporción no trivial del efecto fenotípico, un hallazgo que es, de hecho, consistente con las interpretaciones causales de los efectos negativos de los azotes.