El anterior Ejecutivo evita la autocrítica, se lava las manos y culpa de la violencia policial al Govern por convocar el referéndum. "Si no se hubiera llamado a la gente a un referéndum ilegal y no se hubiesen tomado decisiones quebrando la legalidad vigente, no hubiéramos tenido que ver las lesiones", dijo el miércoles Rajoy. El jueves, Zoido añadió un nuevo culpable a la ecuación: los Mossos d’Esquadra.