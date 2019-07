La nadadora canaria que enamoró al mundo en 1960 y protagonizó aquella misteriosa fotografía de la revista LIFE  

"Cuando vi la foto publicada me puse a llorar. Rompí en cachitos pequeños todos los ejemplares que cayeron en mis manos de la revista”, me cuenta al teléfono Rita Pulido, hoy con 74 años y portadora del orgulloso título de pionera olímpica española. Al aparecer en mi pantalla la foto que abre este artículo me enamoré de ella. La composición, el color, la luz, la emoción que transmite, la belleza de sus protagonistas… una pareja de muy jóvenes deportistas, se mira con complicidad ante el objetivo de George Silk, el fotógrafo de la revista Life.