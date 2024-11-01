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Una nación bajo el dios de la guerra

Una nación bajo el dios de la guerra

Las constantes referencias del personal político estadounidense a la religión cristiana no logran esconder su implicación en el genocidio de Gaza y en la guerra contra Irán. Se proclama que Estados Unidos es una “Nación bajo Dios”. Habría que decir más bien que Estados Unidos es una “Nación bajo el dios de la guerra”... En Gaza, más de un 40% de las mujeres embarazadas o que amamantan a sus bebés presentan niveles graves de malnutrición y dos terceras partes tienen anemia. En agosto de 2025, el 65% de las mujeres asistidas en las clínicas...

| etiquetas: eeuu , trump , gaza , israel , armas , marco rubio , león xiv
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2 comentarios
9 2 0 K 134 actualidad
Beltenebros #1 Beltenebros
Después del encuentro del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio con el papa León XIV, en Roma, el Departamento de Estado anunció que las partes habían abordado «la situación en el Medio Oriente» y «el compromiso común de Estados Unidos y de la Santa Sede en favor de la promoción de la paz y la dignidad humana».

Pero el tipo de “compromiso” de Estados Unidos en la promoción de la paz en el Medio Oriente parece demostrarse con el hecho que, poco antes de reunirse con el Papa, el

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#2 diosmioporque *
El que a hierro mata, a hierro muere.
Ese es el resultado de la estadística de los imperios que han sido, son y serán.
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menéame