Las constantes referencias del personal político estadounidense a la religión cristiana no logran esconder su implicación en el genocidio de Gaza y en la guerra contra Irán. Se proclama que Estados Unidos es una “Nación bajo Dios”. Habría que decir más bien que Estados Unidos es una “Nación bajo el dios de la guerra”... En Gaza, más de un 40% de las mujeres embarazadas o que amamantan a sus bebés presentan niveles graves de malnutrición y dos terceras partes tienen anemia. En agosto de 2025, el 65% de las mujeres asistidas en las clínicas...
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Pero el tipo de “compromiso” de Estados Unidos en la promoción de la paz en el Medio Oriente parece demostrarse con el hecho que, poco antes de reunirse con el Papa, el
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Ese es el resultado de la estadística de los imperios que han sido, son y serán.