Nace DiccET, el diccionario del español total que no compite con la RAE

Imagina una obra de consulta donde puedas encontrar esa palabra que has escuchado en boca de un youtuber o en TikTok y que no sabes qué significa. O que sabes qué significa, pero no tienes ni pajolera idea de cómo se escribe. Eso, groso modo, es DiccET, el diccionario del español total. Y entiéndase total por exhaustivo. El proyecto, que está echando a andar estos días, está desarrollado por un equipo de lingüistas y lexicógrafos que prefieren permanecer en el anonimato para remarcar su carácter colectivo.