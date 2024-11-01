Una muy breve pero necesaria reflexión sobre la consciencia

No tiene sentido siquiera lógico buscar consciencia en el cerebro si es el cerebro el que produce la consciencia.

Buscar consciencia en el cerebro es como buscar pizza entre los ingredientes de la pizza.

No tiene sentido lógico negar que de un cerebro puede resultar algo (una consciencia) que no es un cerebro. Es decir, de un cerebro deben de hecho resultar cosas que no son cerebros, como la consciencia; de modo análogo a como del campo electromagnético deben resultar cosas que no son otros campos electromagnéticos.

La existencia construida y la existencia constructora siempre serán cosas distintas entre sí.

La pregunta de "¿cómo puede resultar de un proceso neurofísico un qualia que no es un mero proceso neurofísico?" es absurda.