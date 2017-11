Música: Fito Cabrales (Fitipaldis): Contraté a mi mánager por su éxito como camello

El rockero que más pabellones llena en España está en fase efervescente. La responsable de promoción le persigue por el pasillo porque él pretendía ir solo a abrir la puerta al periodista. Relajado y campechano, Adolfo Cabrales, 'Fito' (Bilbao, 1966) contagia calidez. Es uno de las pocos superventas que no mide sus palabras a la hora de responder. Se muestra incapaz de reprochar nada a otro músico, pero no se muerde la lengua cuando algo no le gusta. Se nota que está feliz con su nuevo recopilatorio, 'Fitografía'.