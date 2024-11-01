¿Por qué la música en la ciencia ficción suena así? [Eng]  

Como género, la ciencia ficción destaca por su grandiosidad cinematográfica (en todos los medios), por el uso de civilizaciones futuristas como alegorías del presente, por la riqueza de su construcción de mundos y su mitología con múltiples capas, y por la música que acompaña a sus historias. Pensemos en películas como El quinto elemento , donde la diva Plavalaguna entretiene a los pasajeros de un crucero volador. O en Star Wars , donde la sórdida cantina cobra vida con una selección de música en vivo de estilo casi folclórico. Este tipo de mús