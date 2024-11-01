edición general
6 meneos
96 clics
¿Por qué la música en la ciencia ficción suena así? [Eng]

¿Por qué la música en la ciencia ficción suena así? [Eng]  

Como género, la ciencia ficción destaca por su grandiosidad cinematográfica (en todos los medios), por el uso de civilizaciones futuristas como alegorías del presente, por la riqueza de su construcción de mundos y su mitología con múltiples capas, y por la música que acompaña a sus historias. Pensemos en películas como El quinto elemento , donde la diva Plavalaguna entretiene a los pasajeros de un crucero volador. O en Star Wars , donde la sórdida cantina cobra vida con una selección de música en vivo de estilo casi folclórico. Este tipo de mús

| etiquetas: música , ciencia ficción
6 0 0 K 110 CFicción
1 comentarios
6 0 0 K 110 CFicción
Amperobonus #1 Amperobonus
Tngo pendiente leerme y estudiar que la es Hollywood Harmony de Frank Lehman que profindiza en este tema, pero lo que dice el artículo tira mucho: es la idea preconcebida que tenemos de lo que puede sonar la música en un futuro, junto al toque antiguo (música melodódica de los años 20 a 50).

También el uso de modos juega un papel importante :-D
2 K 32

menéame