El Museo del Jamón comienza a cerrar locales: "Es muy doloroso. Se nos cae el alma a los pies"

"Nos nos ha quedado más remedio. El negocio en estas circunstancias es inviable. No podemos hacernos el harakiri. Ya no lo podemos soportar. La incertidumbre constante nos está matando. El Gobierno nos somete a cambios legislativos en el mismo día y no podemos defendernos ni prepararnos. Necesitamos una relativa certeza y no enfrentarnos a que en el mismo día se ordene una cosa y la contraria. El decreto del estado de alarma nos ha llevado al cierre", concreta Luis Alfonso Muñoz Sánchez, director de comunicación y nieto de uno de los fundadores