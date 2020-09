El DJ Erick Morillo -conocido por su éxito “I Like to Move It”- murió, según publicó TMZ el martes. Fuentes policiales consultadas por el medio estadounidense informaron que el cuerpo del DJ y productor musical fue encontrado en la mañana en Miami Beach aunque, por el momento, las circunstancias de su muerte no están claras. Fue tres veces ganador del “Mejor DJ de House” de los Premios DJ y tres veces ganador del “Mejor DJ internacional”.