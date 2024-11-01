Los murciélagos no suelen ser una amenaza, pero este es el mayor carnívoro del mundo

El futuro del murciélago espectral (Vampyrum spectrum) está en el aire, y no precisamente porque sea su medio natural. Este coloso de las noches, que habita en las selvas tropicales desde América Central hasta el sur del continente, se enfrenta a una amenaza que ensombrece su existencia. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ya lo ha catalogado como especie "Casi Amenazada", una advertencia directa sobre el riesgo que corre debido a la progresiva destrucción de su hábitat, el único hogar que conoce. Curiosamente, a