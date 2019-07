El mundo al revés: Iglesia católica le recuerda al presidente, López Obrador, que México es un Estado laico

¿Crees que ya lo has visto todo? Pues no, este 2019 tiene nuevas sorpresas para ti. La iglesia Católica no solo decidió que no repartirá la Cartilla Moral del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sino que también le recordó que estamos en un Estado laico y que ni la iglesia debe meterse en asuntos del gobierno ni al revés.