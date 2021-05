El mundo "se está quedando sin cobre" y los inventarios solo cubren tres semanas de demanda

Parece una exageración absoluta, pero no lo es: el mundo corre el riesgo de "quedarse sin cobre" en medio de un creciente déficit de oferta y una demanda al alza, según los analistas de Bank of America. La crisis del covid no solo está generando cuellos de botella, también ha cambiado algunos de los patrones de consumo e intensificado tendencias que están beneficiando a muchos metales y materias primas, entre las que destaca el cobre.