Multa de 480 euros a un binefarense por amenazar a guardias civiles: "Si fuera Josu Ternera estaríais muertos”

La Juez de la Plaza 1 de la Sección de Instrucción de Monzón ha condenado por delito de daños y amenazas al ciudadano de Binéfar que se abalanzó sobre los agentes de la Guardia Civil y profirió amenazas de muerte con una significativa expresión: "Si fuera Josu Ternera, estariais muertos". También afirmó en su insistencia: "Os voy a quitar de en medio". Los miembros de la Guardia Civil violentados tuvieron que esgrimir su pericia profesional de defensa para salvaguardar su integridad, pero el condenado acrecentó su agresividad pronunciando...

tul #3 tul
picoletos contando mentiras que no se creen ni ellos
Pacman #2 Pacman
...

Inicialmente, la denuncia fue archivada y, tras el recurso del letrado, estimado por la Audiencia Provincial que ha desembocado en una condena, que gracias a la intervención de la acusación particular, evita la impunidad ante una nueva agresión más sobre los agentes que protegen a la ciudadanía.

En su reacción a la sentencia, el letrado oscense plantea una reivindicación, y es que los guardias civiles merecen el “reconocimiento de profesión de riesgo” que se sigue reclamando para el colectivo.


Aquí acaba, esta es corta
Supercinexin #5 Supercinexin
Un nostálgico, un romántico. Tonterías de un calentón.
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
Si fueses Josu Ternera vasco te habrían acusado de terrorismo y te comerías unos cuantos años en la cárcel.
Peka #6 Peka
#4 A eso venia, si fuese de Altsasu, Bermeo o Lekeitio juicio en la AN y varios años de cárcel.

Sentencias por código postal.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... amenazas de muerte y posteriormente golpeó de forma violenta el vehículo oficial hasta desencajar y romper la puerta. La sentencia condena a pena de multa de 480 euros con privación de libertad en caso de impago, el abono de los 278 euros de la reparación del coche patrulla y las costas procesales. Jorge Piedrafita, abogado del agente de la guardia civil, se muestra razonablemente satisfecho al haber logrado el enjuiciamiento y reconocimiento de una agresión hacia los profesionales beneméritos...
