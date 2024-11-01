Multa de 480 euros a un binefarense por amenazar a guardias civiles: "Si fuera Josu Ternera estaríais muertos”

La Juez de la Plaza 1 de la Sección de Instrucción de Monzón ha condenado por delito de daños y amenazas al ciudadano de Binéfar que se abalanzó sobre los agentes de la Guardia Civil y profirió amenazas de muerte con una significativa expresión: "Si fuera Josu Ternera, estariais muertos". También afirmó en su insistencia: "Os voy a quitar de en medio". Los miembros de la Guardia Civil violentados tuvieron que esgrimir su pericia profesional de defensa para salvaguardar su integridad, pero el condenado acrecentó su agresividad pronunciando...
| etiquetas: sucesos , guardia civil , huesca
Inicialmente, la denuncia fue archivada y, tras el recurso del letrado, estimado por la Audiencia Provincial que ha desembocado en una condena, que gracias a la intervención de la acusación particular, evita la impunidad ante una nueva agresión más sobre los agentes que protegen a la ciudadanía.
En su reacción a la sentencia, el letrado oscense plantea una reivindicación, y es que los guardias civiles merecen el “reconocimiento de profesión de riesgo” que se sigue reclamando para el colectivo.
Aquí acaba, esta es corta
Josu Terneravasco te habrían acusado de terrorismo y te comerías unos cuantos años en la cárcel.
Sentencias por código postal.