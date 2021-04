La obra de David Lynch transita en ese dulce momento en el que aún te acuerdas de que has tenido un sueño que querrías atesorar pero, de algún modo, ya no alcanzas a recordar por qué. Embriagadoras, escurridizas y siempre sublimes, sus películas parecen un bache insalvable para aquellos que todavía no han sabido dejarse mecer por el soñador que nos está soñando a todos pero, cuando entras a su acogedora sala roja, ya no hay salida.