Mujeres de Vox convocan un 10-M contra el 8-M: "Es mentira que las mujeres sean siempre víctimas"  

La asociación Women of The World, cercana a la plataforma HazteOír, se manifestará el próximo 10 de marzo para denunciar las “mentiras del feminismo rancio y supremacista”. La protesta tendrá lugar dos días después del 8-M, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. El objetivo de esta convocatoria, a la que se han sumado mujeres afines a Vox, será defender la maternidad y la familia y acabar con el “feminismo hater” que promulgan, según Women of The World, las manifestantes del 8-M.