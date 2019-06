“Las mujeres no son graciosas” y otros mitos sobre las humoristas

Paula Púa ha revisado hechos pasados a partir de estar en escenarios como ‘Riot Comedy’, un ‘open mic’ solo de chicas. “Cuando tenía 13 años veía ‘El Club de la Comedia’ un amigo me dijo si no me animaba a hacer algo parecido y respondí “es que las chicas no somos graciosas”. Ahora me doy cuenta de que era absurdo pero como apenas veía chicas entonces te lo creías”.