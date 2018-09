Las mujeres mexicanas huyen de la violencia de género en refugios secretos en la frontera

Ciudad Juárez, fronteriza con El Paso (Texas, Estados Unidos), arrastra la fama de los feminicidios que la marcaron la última década del siglo XX. La violencia contra mujeres no declina en esta población si nos atenemos a los más de 2.000 detenidos por violencia familiar durante el último año por las autoridades, aunque la estadística real se desconoce porque muchos casos no se denuncian. La seguridad ha llegado a ser tan rígida que colocan vendas en los ojos de las mujeres para que no conozcan la ubicación exacta del refugio.