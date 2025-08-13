edición general
Mujeres que apagan fuegos: "No hemos tomado en serio el cambio climático y las llamas hablan"

Paola Benedí, una de las bomberas que se encaran con los incendios forestales que asolan España este verano, nos habla del día a día de su trabajo y de las causas que han llevado a esta situación

NPCmasacrado #1 NPCmasacrado
Se sabía que esto iba a ocurrir, las altas temperaturas, los incendios y decidieron recortar en emergencias y prevención

¿Cómo llamamos a esto? Terrorismo?  media
#4 sliana
La mayoría son provocados, el cambio climático poco tiene que ver
#5 Alcalino *
#4 claro, lo mismo es tirar una cerilla en un cubo de agua que en un cubo de gasolina.

El pirómano ha puesto la cerilla, y el cambio climático que ha provocado el hombre ha puesto la gasolina.
#8 eshu
#7 Los votantes de derechas van a muerte con sus políticos. Y ya se está viendo que es literalmente.
Es cierto que la prevención no se percibe y prefieren gastar dinero en algo que se vea y les de votos.
Lo jodido es que cuando las consecuencias de la falta de prevención sí son visibles, eso tampoco les resta votos porque la frase favorita de la gente que vota a la derecha es "los otros harían lo mismo".

Y no hay forma de razonar. En Castilla y León cada vez hay menos escuelas…   » ver todo el comentario
#2 Alcalino *
Según lo veo yo, el problema es este:

La prevención recae en las provincias y si me apuras, a los ayuntamientos, que son los que en última instancia contratan al personal que tiene que encargarse de los bosques durante el invierno.

El problema es que el dinero que se gasta en prevención, los votantes ni lo ven ni.lo valoran, sobre todo si gracias a la prevención ese año no hay ningún incendio, por desgracia la gente es estúpida y no ven la relación de casualidad.

Así que un alcalde que…   » ver todo el comentario
Ainhoa_96 #6 Ainhoa_96
#2 En los ayuntamientos imposible. Fíjate, hay pequeños municipios con apenas habitantes y grandes extensiones de bosques ¿Cómo van a financiar la prevención y extinción de incendios? ¿O de cualquier emergencia?

No, la competencia no puede recaer en los municipios salvo excepciones (grandes ciudades de más de Xmil habitantes). Por eso normalmente lo llevan las diputaciones provinciales, CCAA o similares (cabildos, etc.). A nivel local es simplemente imposible.
#7 Alcalino
#6 si si, lo sé, lo que venía a decir es que la inversión en prevención no está visibilidada, y por eso los votantes ni la valoran
riska #3 riska
Es pura ciencia, a medida que disminuyen los festejos taurinos aumentan los incendios forestales. Ya lo dice Vox.
Hay que invertir más en la fiesta nacional.:wall:
#9 eshu *
#3 Yo creo que habría que sustituir a los toros por votantes de V{wall}X. Para que no se extingan. A fin de cuentas, ni siquiera duele.
