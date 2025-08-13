Mujeres que apagan fuegos: "No hemos tomado en serio el cambio climático y las llamas hablan"

Paola Benedí, una de las bomberas que se encaran con los incendios forestales que asolan España este verano, nos habla del día a día de su trabajo y de las causas que han llevado a esta situación
| etiquetas: igualdad , feminismo , cambio climatico , bomberos
¿Cómo llamamos a esto? Terrorismo?
El pirómano ha puesto la cerilla, y el cambio climático que ha provocado el hombre ha puesto la gasolina.
Es cierto que la prevención no se percibe y prefieren gastar dinero en algo que se vea y les de votos.
Lo jodido es que cuando las consecuencias de la falta de prevención sí son visibles, eso tampoco les resta votos porque la frase favorita de la gente que vota a la derecha es "los otros harían lo mismo".
Y no hay forma de razonar. En Castilla y León cada vez hay menos escuelas…
La prevención recae en las provincias y si me apuras, a los ayuntamientos, que son los que en última instancia contratan al personal que tiene que encargarse de los bosques durante el invierno.
El problema es que el dinero que se gasta en prevención, los votantes ni lo ven ni.lo valoran, sobre todo si gracias a la prevención ese año no hay ningún incendio, por desgracia la gente es estúpida y no ven la relación de casualidad.
Así que un alcalde que…
No, la competencia no puede recaer en los municipios salvo excepciones (grandes ciudades de más de Xmil habitantes). Por eso normalmente lo llevan las diputaciones provinciales, CCAA o similares (cabildos, etc.). A nivel local es simplemente imposible.
Hay que invertir más en la fiesta nacional.