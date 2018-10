Una mujer víctima de maltrato habitual debe esperar hasta 2020 para su primera valoración de riesgo

Existe solo una unidad para toda la provincia y en el caso de Las Palmas, deberían ser dos, como mínimo. Por eso, la cabeza visible de esta unidad, la médico forense María José Meilán, asegura que "no dan abasto" y en estos momentos las citas para una primera valoración de las mujeres que denuncian se están dando para el año 2020. "No mandamos las citaciones por la vergüenza que nos da. Lo apuntamos en el calendario pero a las mujeres no las avisamos". "No se hace todo lo que deberíamos hacer, ya incluso los jueces nos piden lo imprescindible".