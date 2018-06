Una mujer usa machete para obligar a ex novio a tener sexo

Samantha Mears, de 19 años, irrumpió en la casa de su ex novio cuando él no estaba y se sentó a esperarlo. Cuando el hombre llegó se sorprendió de que ella estuviera allí, y con un machete, dijo la Policía de Great Falls, Montana. Mears entonces blandió el machete para obligar a su ex novio a desnudarse y tener relaciones sexuales con ella.