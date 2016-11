Es mujer, musulmana, inmigrante y ha votado a Trump. Estos son sus motivos

1 meneos 28 clics

"S una madre soltera que no puede permitirse la cobertura médica bajo la "Obamacare". El programa de modificación de préstamos hipotecarios del presidente, "HOPE NOW", no me ha ayudado. El martes, me dirigí desde mi ciudad natal de Morgantown, en Virginia Occidental, a Virginia. Allí se encuentra la América rural y los estadounidenses ordinarios que, como yo, todavía luchan para llegar a fin de mes después de 8 años de Obama". Me he opuesto a la decisión del Obama y el Partido Demócrata de bailar alrededor del "Islam" del Estado Islámico.