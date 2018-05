La mujer del golfista Lucas Glover acaba en comisaría tras agredirle por su mal rendimiento en un torneo

Krista Glover, esposa del golfista Lucas Glover, que estaba participando en el The Players del fin de semana del 10 al 13 de mayo, fue detenida después de agredirle por los malos resultados que estaba obteniendo en el torneo y que no le permitieron pasar el corte, por lo que perdió unos cuantos miles de dólares. Lucas Glover reconoció los hechos: "Krista siempre me regaña cuando no juego bien y me llama perdedor, cobarde y me amenaza con marcharse y dejarme sólo y sin mis hijos. Es habitual en ella, pero por favor no la detengan".