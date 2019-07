Mujer con burka acosa a los asistentes a una Gay Pride de Londres: "¡Sois gente despreciable!"  

Al paso de la marcha Gay Pride de Waltham Forest (un distrito de Londres) una furibunda mujer acosa y grita con insistencia a los asistentes "¡VERGÜENZA! ¡Vergüenza os debería dar! ¡Sois gente despreciable!". Alguien le replica "Eso es lo que dicen racistas y fascistas de ti". La mujer, vestida con burka, prosigue "¡Dios hizo a Adan y Eva, no a Adan y Steve!" [Adam and Eve, not Adam and Steve]. La policía investiga el incidente grabado y compartido en las redes sociales.