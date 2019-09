La muerte de Camilo Sesto desvela su figura como referente del rap estadounidense

Varios artistas conocidos como Jay Z, Rick Ross, Snoop Dog, 50Cent o Dr. Dre han mostrado sus condolencias. Jay Z, marido de Beyoncé utilizó la melodía de Agua de dos ríos (1978) de Camilo Sesto para crear la base de Where Have You Been (2000). La misma canción sirvió para inspirar el Idols Become Rivals (2017) de Rick Ross. También Mike Will Made It, el músico y productor de artistas como Rihanna y Miley Cyrus, escogió la misma balada del español para su tema Drinks on Us. twitter.com/BigDabi/status/1172193911923761153