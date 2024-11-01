Mueren tres marineros gallegos en un accidente de tráfico en Namibia

Tres marineros gallegos perdieron la vida durante la noche de este jueves en un accidente de tráfico en Namibia. Los fallecidos se encontraban de camino al puerto de Walvis Bay para embarcar. Asimismo, el conductor del taxi en el que viajaban también falleció, según han confirmado a EFE fuentes de la Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo (ARVI). Se sabe que los tres marineros iban a embarcar para participar en la campaña de róbalo y la merluza negra, pero de momento se desconoce en qué barco. La carretera por la que se desplazaban está