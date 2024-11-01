edición general
10 meneos
24 clics
Mueren tres marineros gallegos en un accidente de tráfico en Namibia

Mueren tres marineros gallegos en un accidente de tráfico en Namibia

Tres marineros gallegos perdieron la vida durante la noche de este jueves en un accidente de tráfico en Namibia. Los fallecidos se encontraban de camino al puerto de Walvis Bay para embarcar. Asimismo, el conductor del taxi en el que viajaban también falleció, según han confirmado a EFE fuentes de la Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo (ARVI). Se sabe que los tres marineros iban a embarcar para participar en la campaña de róbalo y la merluza negra, pero de momento se desconoce en qué barco. La carretera por la que se desplazaban está

| etiquetas: marineros , galicia , namibia
8 2 1 K 95 actualidad
7 comentarios
8 2 1 K 95 actualidad
Andreham #3 Andreham
Hasta de los putos muertos el maldito alcama pardillo tiene que hacer uso.

Espero que le paguen bien porque en el infierno va a pasar mucho calor y le van a hacer falta los billetes para abanicarse.

Ya es jodido morir en el mar, pero aún más puto es morir cuando estás en tierra.

Fuerza a las familias.
4 K 45
devilinside #6 devilinside
#5 Pues en ese caso no había un contrato firmado entre el armador y los marineros, pero en mi caso, y puede ser discutible, entiendo que ante un secuestro en aguas internacionales de ciudadanos españoles, podría ser razonable que el Gobierno se hiciese cargo.
1 K 19
alcama #7 alcama
#6 Ciudadanos que sabían qué ese iba a ser su final . Vamos, que se lo buscaron
0 K 5
memmaker650 #1 memmaker650
DEP, una pena terminen así su andadura.
0 K 11
alcama #2 alcama
Me gustaría saber si el Gobierno va a poner las mismas facilidades para la repatriación que a los de la infame Flotilla
5 K -13
devilinside #4 devilinside
#2 Un calzador de muy mal gusto. Además, por si no lo sabes, la responsabilidad de la repatriación es del armador
3 K 42
alcama #5 alcama
#4 ¿Y de la Flotilla?
0 K 5

menéame