Un muere una semana después de haber ganado 1 millón a la lotería (eng)

Un hombre de Nueva York que había ganado un millón en la lotería rápida, murió una semana después. Entre sus planes estaba una visita al médico, porque no podía pagarlo previamente. "Era autónomo", dijo Danielle Scott, que trabaja en la tienda donde compró el boleto ganador. "No tenía seguro, no se había sentido bien ultimamente, supongo, y cuando recibió el dinero fue al médico".