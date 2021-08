Muere Rosa Maria Piñol, la cronista de la literatura catalana

He tenido la suerte y el privilegio -no puede calficarse de otro modo- de trabajar al lado de Rosa Maria Piñol. Ambos nos incorporamos a La Vanguardia el mismo día de diciembre de 1983, ella como redactora de Cultura y yo como jefe de sección. Y allí trabajamos juntos, codo a codo, día a día, durante veintisiete años. Creo que ningún colega se molestará conmigo si afirmo que no ha habido una periodista que aunara, como ella, una capacidad profesional tan sobresaliente con un carácter tan jovial, con una buena disposición tan inalterable, con...