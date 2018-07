Muere Richard Swift (The Shins, The Arcs...) a los 41 años

Richard Swift había sido hospitalizado este mes y se había lanzado un crowdfunding para poder pagar el tratamiento, ya que no tenía seguro médico y no podía asumir el coste. Swift era algo parecido a un rey midas del indie estadounidense. Muchos le pusimos cara cuando se unió a The Shins en 2011, pero antes de eso llevaba ya una discografía en solitario más que notable y había producido discos como el “Saint Barlett” (10) De Damien Jurado o el “The Trip” (10) de Lætitia Sadier.