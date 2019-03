Según la publicación de la propia revista Thrasher, Jake Phelps, su editor, murió ayer 14 de marzo de 2019. Jake no solo editaba la revista sino que era el inyector de engorile más relevante de la escena del Skateboarding mundial: King of the road, Bust or Bail, SOTY (Skater of the year) entre otras muchas cosas. [incluye dos vídeos de los más famosos de Bust or Bail]