Muere un hombre sin hogar que estaba siendo atendido por los servicios sociales municipales en Villalba

Un hombre sin hogar de 59 años y con diferentes patologías ha fallecido este viernes en Collado Villalba (Madrid). La concejala de Servicios Sociales ha trasladado que este no quiso disponer de los recursos que le ofrecían. "No acudía a las citas, no quería ningún alojamiento alternativo y no aceptaba ningún tipo de ayuda". Por su parte, fuentes de la Guardia Civil han confirmado que el cuerpo del hombre fue encontrado en la vía pública, en un banco de la localidad. "Apareció muerto en las calles del municipio con estas temperaturas gélidas".