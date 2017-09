Muere un bebé después de que su padre creara un ambiente de vapor para calmarle la tos

Tener un niño con tos es duro. Y más si es una tos constante. Primero, porque ves que lo pasa mal y que no descansa, y segundo porque como él no descansa, los padres tampoco, y por la mañana tienes que cumplir con tu día a día, sea como sea que hayas pasado la noche. Por eso somos muchos los que probamos remedios nuevos o antiguos, siempre que tengamos claro que no hacen daño a los niños, para que al menos durante la noche no tosan tanto, y uno de ellos es el de aumentar un poco la humedad del ambiente.