Muere Astro, miembro fundador de la banda británica de reggae UB40

Terence Wilson formó parte del grupo desde finales de la década de 1970 hasta 2013. El ex cantante y miembro fundador del grupo de reggae británico UB40, famoso en la década de 1980 con éxitos como "Red Red Wine" o "Can't Help Falling In Love", ha fallecido a los 64 años tras una breve enfermedad, según ha anunciado el sábado su grupo actual. En agosto falleció otro miembro, Brian Travers.