La basura es una parte esencial de Manhattan y un buen indicador de la riqueza que hay en Nueva York. Pero ¿qué más nos dice de EE.UU. y de la ciudad? Apenas me mudé con mi familia de Río de Janeiro a New York unos meses atrás mi hijo de siete años me sorprendió con una pregunta caminando por Manhattan ¿Por qué los pobres acá son más ricos?”