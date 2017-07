MTV apuesta por la equidad: sus premios ya no distinguen hombres y mujeres

Haciendo gala de irreverencia, originalidad e inclusión, MTV aumentó la apuesta al eliminar la brecha del género en las categorías de la más reciente entrega de los MTV Movie and TV Awards. "Es el primer premio de actuación en la historia que no separa a sus nominados por su sexo. El primer premio a la interpretación en la historia que no separa nominados según sus sexos dice algo de cómo percibimos la experiencia humana".