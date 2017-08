El movimiento no independentista Lliures niega que España sea una nación pero sí Cataluña

"España no es una nación. ¿Es un Estado? Sí. ¿Es un país? Sí. Pero no es una nación. Una nación es Cataluña, Euskadi, Castilla, Inglaterra o Dinamarca. Pero no España", ha destacado en un comunicado el portavoz del movimiento de liberales no independentistas capitaneado por el exdiputado de CDC Antoni Fernàndez Teixidó. Según Montañola, no hay que confundir lo que es una arquitectura institucional de un Estado con el concepto de sociedad que engloba una nación, que responde a criterios culturales, lingüísticos e históricos.