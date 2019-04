“Movilizaremos a Euskadi contra cualquier ataque al autogobierno vasco”

Aitor Esteban (Bilbao, 1962) no oculta un cierto cansancio tras dos intensas semanas de campaña. Pero la política le apasiona. Lo reconoce con cierta modestia “porque no me adapto a esa forma de debatir de hoy con continuas interrupciones, gritos e insultos. Entiendo la política de otra forma”, explica. Sentado en una mesa del formidable edificio de Sabin Etxea, la sede central que el PNV tiene en el centro de Bilbao, Esteban rebusca respuestas para explicarse a fondo. Y en este afán lo mismo pone en liza su pedagogía parlamentaria..