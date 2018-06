Los mossos detienen a un hombre con una bandera de España y una mujer les grita que "es compañero"  

Imágenes de la detención de un individuo con una bandera de España colgada al cuello por parte de los mossos d'Esquadra en Mataró. Cuando el detenido se encontraba en el suelo, una mujer situada fuera de la valla de seguridad les grita a los mossos: "¿Pero cómo os habéis vendido a los independentistas? ¿Pero cómo le podéis hacer esto al compañero? Es un compañero, es de la legión. Es legionario." Aún así se lo llevan detenido. La misma mujer también les gritó a los mossos: "no me toques, que tengo cáncer. Al que me toque lo mato".