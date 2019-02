El mosso que dijo '¡La República no existe, idiota!' se niega a declarar ante Asuntos Internos  

El agente que dijo '¡La República no existe, idiota!' a un manifestante ha comparecido hoy ante la Asuntos Internos y se ha acogido a su derecho a no declarar. Su abogado explicó que les han citado en base a una información reservada y que, al tratarse de un procedimiento reservado, desconocen exactamente qué hechos le imputan. Ahora la DAI deberá decidir si abre un expediente disciplinario al agente o si archiva. "Si le abren un expediente, nos defenderemos. No hay ningún tipo de falta administrativa ni nada que reprochar" ha dicho el abogado